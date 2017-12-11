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Правила для работы такси во время ЧМ-2018 разработаны в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новые требования, разработанные для таксомоторных парков, представил столичный департамент транспорта. Речь идет о требованиях к автомобилям и водителям, которые будут работать на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Аккредитацию на работу можно будет получить после выполнения ряда условий. Таксисты должны будут погасить неоплаченные штрафы, оснастить машину опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой и желтым государственным регистрационным знаком. Кузова московских машин должны быть окрашены в желтый цвет, а подмосковных — в белый с желтой и серой полосами, отмечает «НТВ.RU».

Информация о водителе и тарифе должна быть размещена в салоне авто.

Одной из рекомендаций столичным таксистам является изучение английского языка. Водителям рекомендовано изучить стандартные фразы, для чего разработаны специальные памятки с англо-русским разговорником, расписанием матчей и схемами размещения стоянок такси у стадионов.

Портал iz.ru сообщал, что  стартовал первый этап продаж билетов на матчи команд-участниц ЧМ-2018. Кроме того, Центр выдачи паспортов болельщика на матчи чемпионата мира по футболу открылся в Калининграде. 

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