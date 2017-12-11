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За водителя со знанием английского придется отдать два счетчика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московские таксисты не будут изучать английский язык специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил порталу iz.ru председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин. По его мнению, за водителя со знанием английского пассажиру придется отдать два счетчика.

Департаментом транспорта города Москвы разработаны правила аккредитации таксомоторных компаний, которые будут перевозить зрителей матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Среди них есть рекомендация выучить английский язык для общения с пассажирами.

«Естественно, если человек получил образование, потратил свое время, он хочет окупить свои расходы. Думаю, цена должна быть объективно выше, чем просто водитель без знания английского. Но не думаю, что будет большая разница. Также всё зависит от класса автомобиля. Если будет предоставляться водитель со знанием английского, скорее всего, он будет работать не в экономсегменте, а в классе бизнес, VIP. Там цена уже выше в 2–3 раза», — сказал Щербинин.

Незнание английского языка не будет сложностью для водителей в период мундиаля, уверен эксперт. 

«Так как люди, не говорящие по русски, достаточно успешно справляются с перевозкой россиян на такси. Значит, незнание английского им тоже не помешает. Памятки, которые разработали для водителей, помогут таксистам. В принципе фразы достаточно стандартные. Поздороваться или что-то переспросить. На крайний случай имеются приложения — переводчики, которые есть в планшетах у людей. Это тоже возможность пообщаться с пассажиром. Но английский язык вряд ли кто-то начнет учить именно под это событие», — подчеркнул Щербинин.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Столичные власти заявляют, что инфраструктура города готова к проведению мероприятия.

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