Прямой эфир

Мутко сообщил дату сдачи всех объектов чемпионата мира – 2018

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все объекты чемпионата мира 2018 года будут переданы Международной федерации футбола (ФИФА) 30 мая. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.

Он отметил, что оргкомитет по подготовке к ЧМ «Россия-2018» получил от ФИФА практически наивысший балл из возможных. Федерация оценила подготовку на 110 баллов из 120 возможных.

«По системе оценки оргкомитета со стороны ФИФА 120 является высшим баллом. Наш оргкомитет получит 110 баллов, это практически высшая оценка. Это очень высокий балл, никто никогда в мире не получал такие оценки», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.


26 декабря портал iz.ru сообщил, что для обеспечения безопасности во время ЧМ правоохранительные органы будут использовать беспилотники. Особое внимание уделят мерам, направленным на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений со стороны агрессивных фанатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу‍
Уфа признана соответствующей нормам ФИФА для принятия сборных ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017