Мутко сообщил дату сдачи всех объектов чемпионата мира – 2018

Все объекты чемпионата мира 2018 года будут переданы Международной федерации футбола (ФИФА) 30 мая. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.

Он отметил, что оргкомитет по подготовке к ЧМ «Россия-2018» получил от ФИФА практически наивысший балл из возможных. Федерация оценила подготовку на 110 баллов из 120 возможных.

«По системе оценки оргкомитета со стороны ФИФА 120 является высшим баллом. Наш оргкомитет получит 110 баллов, это практически высшая оценка. Это очень высокий балл, никто никогда в мире не получал такие оценки», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.



26 декабря портал iz.ru сообщил, что для обеспечения безопасности во время ЧМ правоохранительные органы будут использовать беспилотники. Особое внимание уделят мерам, направленным на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений со стороны агрессивных фанатов.