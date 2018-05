Эксперты УЕФА назвали лучший гол Лиги чемпионов

Гол нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду в ворота туринского «Ювентуса» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов признан лучшим в турнире в прошедшем сезоне.

Эксперты УЕФА представили топ-10 лучших голов лиги в сезоне 2017/18 года. Первое место занял гол Роналду ударом через себя, который он забил с 11-метровой отметки на 64-й минуте матча с «Ювентусом» 3 апреля.

Вторым в рейтинге лучших голов сезона признан мяч, забитый нападающим «Реала» Гаретом Бейлом на 64-й минуте финала с «Ливерпулем». Тройку лучших замыкает гол игрока «Ювентуса» Гонсало Игуаина в ворота «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

