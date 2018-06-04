Тренерская миграция

С завершением чемпионата России во многих футбольных клубах страны начались серьезные кадровые перестановки. Речь идет не только об обновлении состава команд, но и о тренерских отставках и назначениях. По окончании сезона-2017/18 сразу несколько клубов РФПЛ решились на смену специалистов, занимающих ответственные должности.

Так, о том, что «Зенит» досрочно прекращает сотрудничество с именитым итальянским тренером Роберто Манчини, было объявлено еще за тур до окончания чемпионата России. Питерский этап своей карьеры титулованному специалисту наверняка хочется поскорее забыть. Роберто Манчини провалил все задачи клуба на сезон, заняв лишь пятое место в РФПЛ и третий год подряд оставив сине-бело-голубых без Лиги чемпионов. Интересно, что после отставки из «Зенита» наставник скучал недолго — практически сразу он получил должность главного тренера в сборной Италии.

— Возможно, «Зенит» поторопился с отставкой Манчини, — сказал «Известиям» российский футболист Александр Мостовой. — Все-таки в первом сезоне у него было слишком много футболистов в обойме, и с ходу разобраться со всем этим многообразием было непросто. Если бы ему дали еще один шанс, не исключено, что он смог бы выправить ситуацию.

Петербуржцы недолго находились в поиске замены итальянцу и уже в конце весны определились с новым наставником. Им стал Сергей Семак, который до этого возглавлял «Уфу». 42-летний специалист провел удачный сезон с башкирской командой, сумев впервые в истории вывести ее в еврокубки. Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

— Назначение Сергея Семака в «Зенит» стало правильным ходом, — отметил в беседе с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Он был отличным футболистом, поработал вместе с многими сильными специалистами в качестве помощника и успел неплохо проявить себя в статусе главного тренера «Уфы». Считаю, он созрел для этого вызова. Рад, что руководство клуба дало шанс молодому российскому специалисту.

Также на эту должность претендовало несколько иностранных тренеров. В частности, активно обсуждалась кандидатура бывшего наставника «Наполи» Маурицио Сарри. Однако договориться с итальянцем было непросто. Тренер считается специалистом с достаточно серьезной репутацией, и на него уже претендуют такие гранды мирового футбола, как «Челси». Кроме того, в списке кандидатов числился и известный испанский тренер Рафаэль Бенитес, который сейчас работает в «Ньюкасле».

— «Зенит» так себя зарекомендовал, что от них всегда ждут назначения какого-то именитого иностранного тренера, — отметил Александр Мостовой. — Во многом это уже вопрос имиджа. В команде всегда много легионеров, и руководство, видимо, считает, что специалисту из-за границы будет проще найти с ними общий язык. Но питерцы уже неоднократно обжигались с назначением иностранцев и теперь решили пойти иным путем.

Пожалуй, самая неожиданная смена тренера произошла в тульском «Арсенале». Черногорский специалист Миодраг Божович в минувшем сезоне сумел финишировать с командой на седьмом месте, что стало лучшим результатом в истории клуба. Несмотря на это, дороги туляков и их наставника разошлись. Как заявил сам Миодраг Божович, клуб затянул с предложением о пролонгации контракта. В итоге «Арсеналу» пришлось искать нового тренера.

— Божович проделал отличную работу в Туле, и его уход стал большой неожиданностью, — признался Михаил Гершкович. — Но мне кажется, этот специалист явно не уходит в никуда и в ближайшее время он точно где-то всплывет.

Вакантное место в тульской команде занял известный российский тренер Олег Кононов. Его последним местом работы был грозненский «Ахмат», в котором специалист проявил себя не очень удачно и который покинул в ходе прошлого сезона. Теперь 52-летний тренер получил отличный шанс реабилитироваться.

— Олег Георгиевич показал себя очень вдумчивым специалистом, который умеет ставить зрелищную игру командам, — сказал «Известиям» бывший наставник сборной России Борис Игнатьев. — Но это не тот специалист, который пойдет легким путем и даст сиюминутный результат, — ему нужно время, чтобы поставить клубу свою игру. Многое будет зависеть от готовности руководства «Арсенала» дать Кононову это самое время на реализацию его идей.

Неожиданными стали и кадровые перестановки в екатеринбургском «Урале». Опытного российского специалиста Александра Тарханова сменил более молодой Дмитрий Парфенов. Прошедший сезон сложился для него неоднозначно. С одной стороны, он сумел взять с «Тосно» Кубок России, но в то же время его команда вылетела из РФПЛ. Стоит отметить, что работу Дмитрия Парфенова в клубе из Ленинградской области серьезно осложняли финансовые проблемы. В «Урале» ситуация с деньгами хоть и скромнее, но гораздо стабильнее.

— В работе Парфенова в «Тосно» было немало положительные моментов, — отметил Михаил Гершкович. — Добиваться результата в условиях серьезных финансовых проблем крайне непросто. Я считаю его очень перспективным специалистом, в «Урале» ему будет проще раскрыть свой потенциал. Плюс, насколько я знаю, Александр Тарханов останется в структуре клуба. Таким образом, у Парфенова всегда будет рядом человек, с которым можно проконсультироваться и чему-то научиться.

Новый сезон чемпионата России возобновится в конце июля. Ориентировочная дата начала РФПЛ-2018/19 — 29 июля.

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