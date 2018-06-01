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Олег Кононов назначен главным тренером тульского «Арсенала»

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Белорусский специалист Олег Кононов, известный по работе с рядом клубов РФПЛ, возглавил тульский «Арсенал». Детали контракта не раскрываются.

Кононов работал в минских «Торпедо» и «Локомотиве», запорожском «Металлурге», молдавском «Шерифе», а также в украинских клубах «Карпаты» и «Севастополь».

В 2013 году белорусский специалист возглавил «Краснодар». Под его руководством в сезоне-2014/15 клуб завоевал первые в истории медали — бронзу чемпионата России. В 2017 году Кононов возглавил грозненский «Ахмат», однако после 15-го тура подал в отставку, сообщает пресс-служба «оружейников».

В минувшем сезоне тульским «Арсеналом» руководил Миодраг Божович. Команда заняла седьмое место в РФПЛ, одержав 12 побед при 6 ничьих и 12 поражениях.

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