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Тульский «Арсенал» сообщил об уходе Божовича с поста главного тренера

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Фото: ТАСС/ФК «Зенит»/Вячеслав Евдокимов
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Главный тренер тульского ФК «Арсенал» Миодраг Божович покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Под руководством 49-летнего черногорского специалиста «Арсенал» в прошедшем сезоне занял седьмое место в чемпионате России, что стало лучшим результатом команды в истории. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Божович принял решение покинуть команду, поскольку руководство клуба вовремя не предложило ему новый контракт.

Миодраг Божович возглавлял «Арсенал» с 2017 года. Кроме того, он работал с ФК «Москва», пермским «Амкаром», московским «Динамо» и «Локомотивом», а также с «Ростовом».

В марте сообщалось, что главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович является кандидатом на пост наставника «Краснодара» по окончании сезона.

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