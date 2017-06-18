Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Миодраг Божович. Об этом сообщается на сайте команды.

Тренер уже начал работать с командой.

Ранее 48-летний Миодраг Божович тренировал такие российские команды, как «Амкар», «Динамо», «Москва», «Ростов» и «Локомотив».

В сезоне-2013/14 ФК «Ростов» под руководством черногорского специалиста выиграл Кубок России. В последние два сезона Божович работал в сербской «Црвене Звезде», с которой в первый же сезон завоевал золотые медали.