Денис Рубцов: «Решения по трансферам «Енисея» примет Аленичев»

Предстоящий сезон РФПЛ станет дебютом на высшем уровне для футболистов из Красноярска. Местный «Енисей» под руководством главного тренера Дмитрия Аленичева и старшего тренера Егора Титова вышел в элиту после года работы тандема бывших капитанов и наставников московского «Спартака». Год назад под руководством другой легенды красно-белых Андрея Тихонова красноярцы были близки к триумфу, заняв третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но в переходных матчах с минимальным перевесом уступили тульскому «Арсеналу» (2:1, 0:1).

После этого Тихонов возглавил «Крылья Советов» и сумел за год вернуть самарскую команду в РФПЛ. «Енисей» во главе с Аленичевым долго лидировал в ФНЛ, уйдя на зимний перерыв с отрывом в пять очков от третьего места (напрямую в премьер-лигу выходят первые две команды), но серия неудач весной отбросила красноярцев назад. Тем не менее, по итогам переходных игр против махачкалинского «Анжи» (3:0, 3:4) команда всё же завоевала путёвку наверх.

В интервью «Известиям» генеральный директор клуба Денис Рубцов рассказал о финансовых возможностях «Енисея», реконструкции арены и выборе в пользу Аленичева.

- У «Енисея» будут финансовые возможности закрепиться в РФПЛ?

- Исполняющий обязанности губернатора Александр Усс после ключевого матча в Каспийске заверил руководство клуба, тренерский штаб и футболистов, что край понимает, насколько важно, чтобы эта задача была решена, что есть понимание, как должен существовать клуб в РФПЛ, и всё вопросы будут решены. Я уверен, что всё будет реализовано.

- Как обновится состав команды?

- Состав однозначно будет обновляться благодаря Дмитрию Аленичеву. Он будет принимать решения по трансферам. Именно тренерский штаб формирует список игроков, с которым команда продолжит дальше выступать. Есть понимание, что будут приглашаться новые игроки. Дмитрий Анатольевич, Егор Ильич (Егор Титов, помощник главного тренера «Енисея» - «Известия»), наш тренерский штаб будут принимать решение по этому вопросу.

- Бюджет увеличится по сравнению с ФНЛ?

- Он будет увеличен, но решение по сумме - за главой региона.

- В каких пропорциях расходы делились между региональным бюджетом и внебюджетными источниками в прошедшем сезоне?

- У нас был очень скромный бюджет - 251 млн рублей плюс 72 млн рублей мы заработали сами. Сумма заработанных средств – за два года, с лета 2016-го по лето 2018 года. Средства были заработаны за счёт трансферной политики, билетов, привлечённых средств спонсоров, в том числе одного крупного партнёра. Это скромные деньги, но они были заработаны и нам очень помогли. На заработанные и выделенные клубу средства содержалась не только взрослая команда ФК «Енисей», но и женская команда, которая выступает в высшей лиге, и дубль. Если подходить досконально, думаю, что выдержать уровень РФПЛ будет несложно. Если деньги тратить на футбол, их хватает.

- Вы часто организовывали бесплатный вход для болельщиков?

- Бывало. Например, в случае с гостями, которые прилетали к нам на кубковые матчи - это «Ахмат», «Анжи». Болельщики этих команд пропускались бесплатно, потому что важнее было, чтобы люди пришли поддержать команды, которые приезжают в Красноярский край. А встречать людей мы умеем.

- На спортивном потенциале региона сказывается близость Универсиады?

- Универсиада очень важна для развития инфраструктуры края, но это одна история края, а футбол - это другая.

- Вы начинаете домашнюю часть сезона в РФПЛ не на своей арене. Манеж будет задействован только в зимнее время?

- Манеж у нас великолепный. Виталий Мутко на конференции РФС сказал, что объект был построен для того, чтобы на нем играли в футбол. Моменты, связанные с недостаточным количеством мест на трибунах, обсуждаются. Но глава региона заявил, что в максимально короткие сроки будет проведена реконструкция стадиона «Центральный», где проходили матчи. Там будет порядка 15 тысяч мест. Мы постараемся, чтобы это было реализовано быстро, чтобы команда сыграла минимальное количество матчей на чужом стадионе. Мы все очень ждем первого матча РФПЛ в Красноярске.

- С чем вы связываете результаты «Енисея» после зимнего перерыва? Команда начинала весну лидером, причём имея солидный отрыв от преследователей, но растеряла преимущество, не смогла выйти в РФПЛ напрямую и была вынуждена решать все в переходных матчах…

- Значит, так было нужно.

- Допускаете ли вы аренду игроков из топ-клубов или предпочитаете исключительно тех, кто будет играть на постоянной основе?

- Надо смотреть на каждый конкретный случай отдельно и решать по ситуации.

- Есть фиксированный трансферный бюджет, выше которого нельзя подниматься?

- Это вопрос обсуждения. Нужно сначала согласовать моменты, связанные с финансированием. Нас заверили, что всё необходимое, чтобы команда комфортно себя чувствовала, у нас будет. Это вопрос ближайшего времени.

- Из чего вы исходили, когда принимали решение о назначении руководить командой Аленичева и Титова?

- Другой кандидатуры, кроме Дмитрия Анатольевича, мы не рассматривали. Предложение сделали именно ему. Я очень рад, что он это предложение принял, согласился, прилетел. Рад, что он сделал большое дело для края, для региона, для развития футбола. У нас существует проблема лишнего билета. Билеты стоимостью 200 рублей люди покупают за 1 тысячу рублей. Футбол - это не только игра, но и социальный срез. Я считаю, что очень важно для региона и края в целом, что такая история свершилась.

- Андрей Тихонов после апрельской победы его «Крыльев Советов» над «Енисеем» (1:0) назвал вас человеком, у которого ему хотелось выиграть. По его словам, год назад за третье место в ФНЛ вы обещали премиальные игрокам и тренерскому штабу, но в итоге выплатили их только тем, кто остался в команде…

- Тут даже говорить не о чем.

- Вопрос длинных перелётов перед вами стоит?

- Мы в ФНЛ часто жили в самолетах. «Енисей» будет самой восточной командой в РФПЛ. Но нам в Красноярском крае к этому не привыкать. Мы уже налетались в первом дивизионе - в РФПЛ будет гораздо проще. Нас этим уже не удивить.

- Средства на чартеры есть?

- Если мы говорим о расстояниях, то без разницы, чартерами мы будем летать или рейсовыми самолётами, если авиаперевозчик предоставляет качественные услуги. Мы в Сибири не избалованы. Спокойно передвигаемся на обычных рейсах.

- «Енисей» общается с красноярскими звёздами из других видов спорта вроде скелетониста Никиты Трегубова, серебряного призёра недавней Олимпиады в Пхёнчхане?

- Он вводил мяч в игру у нас на одном из матчей. Приглашали мы и других заслуженных ребят - борцов, хоккеистов, в том числе Сашу Семина (двукратный чемпион мира по хоккею), капитана регбийного «Красного Яра» Василия Артемьева и сноубордиста Колю Олюнина, который на Олимпиаде «подломался» - дай Бог, чтобы смог успешно вернуться на высокий уровень в своём виде. Между прочим, для нас все эти парни очень фартовые. Мы всегда побеждали, когда они вводили мячи на наших матчах.

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