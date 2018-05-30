Заур Хапов: «Гильерме мог бы помочь сборной России»

Впервые за 14 лет став чемпионом России, столичный «Локомотив» по итогам сезона получил и статус одной из самых малопропускающих команд РФПЛ. В этом весомая заслуга тренера вратарей красно-зеленых, знаменитого в прошлом футболиста Заура Хапова. 53-летний специалист дал интервью «Известиям», в котором рассказал о долгожданном чемпионском титуле, стражах ворот «железнодорожников» Маринато Гильерме, Антоне Коченкове и Никите Медведеве и своем будущем в тренерском штабе московской команды.

— Какие впечатления от первого чемпионства в роли тренера?

— Путь к чемпионству был очень тяжелым. Ребята большие молодцы — выложились по полной программе. «Локомотив» провел великолепный сезон, и хочется поблагодарить каждого, кто причастен к этому успеху.

— Почему в концовке сезона «Локомотив» допустил несколько осечек?

— Я бы не стал придавать этому большого значения. Даже в тех матчах, где «Локомотив» не сумел добиться нужного результата, команда показала хорошие шансы, просто порой подводила реализация. Рад, что удалось оформить титул в домашней игре с «Зенитом» (1:0).

— Приятно, что именно с «Зенитом»?

— Нет, в первую очередь приятно стать чемпионом на своем стадионе. Я уже брал чемпионский титул как игрок, теперь еще и как тренер. Теперь есть весь комплект.

— Это разные эмоции?

— Сидя на тренерской лавочке, переживаешь, наверное, сильнее. Когда ты на поле, у тебя есть определенные задачи, которые нужно решать, и думаешь ты только об игре. Поэтому лично для меня стать чемпионом в качестве тренера было намного сложнее, нежели в роли действующего футболиста.

— Продление контракта Юрия Семина перед решающей игрой с «Зенитом» придало команде и тренерскому штабу уверенности?

— Конечно, но по-другому и быть не могло. Когда Юрий Палыч приходил в команду, все сразу понимали, что она будет стремиться только к максимальным задачам. Так и произошло. Всего за два сезона «Локомотив» выиграл и Кубок, и чемпионат. В этом огромная заслуга именно Юрия Семина.

— Продление контракта с ним говорит о том, что вы также остаетесь в команде?

— Я еще не в курсе. Со мной не говорили по этому поводу.

— Как оцените выступление голкиперов «Локо» в этом сезоне?

— Я очень доволен своей группой вратарей. Они очень профессионально отработали весь сезон, ровно прошли весь чемпионат. Когда у Гильерме возникли проблемы со здоровьем, Антон и Никита отлично включились. На вратарской позиции очень серьезная конкуренция, и от этого все прогрессируют.

— Кто принимает решение о том, кому из вратарей выходить в основном составе?

— Конечно, Юрий Палыч. Он может посоветоваться со мной, но решение — за ним.

— Никиту Медведева морально не надломило то, что он уступил место второго голкипера Антону Коченкову?

— Нет, он очень профессионально относится к своему делу. Понимает, что у каждого будет шанс и нужно просто работать.

— У Антона Коченкова заканчивается контракт. Вам бы хотелось, чтобы он остался в команде?

— Если говорить о моем мнении, то я бы этого хотел.

— Расстроены, что Гильерме не попал в состав сборной на чемпионат мира?

— Конечно, ведь он очень стабильно провел прошедший сезон, часто выручал «Локомотив». Он бы мог помочь сборной России.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter