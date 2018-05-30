Сделка без риска

Новым главным тренером «Зенита» стал экс-наставник «Уфы» Сергей Семак. Соглашение 42-летнего специалиста с петербургским клубом рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон. Сергей Семак стал первым российским главным тренером «Зенита» за последние девять лет. После ухода Анатолия Давыдова в 2009-м командой из Северной столицы руководили итальянец Лучано Спаллетти (2009–2014), португалец Андре Виллаш-Боаш (2014–2016), румын Мирча Луческу (2016–2017) и итальянец Роберто Манчини (2017–2018).

Назначение Сергея Семака в российский топ-клуб «Известиям» прокомментировал известный футбольный агент Шандор Варга, долгое время представляющий интересы тренера.

— Я очень рад за Сергея. Если помните, то я предлагал «Зениту» сделать выбор в пользу Семака еще после ухода Лучано Спаллетти, но тогда руководители петербургского клуба не стали рисковать, — напомнил Шандор Варга. — Также я очень хотел, чтобы Семака назначили главным тренером «Рубина» — команды, которая стала для него вторым домом. Пару лет назад мы вели переговоры, но в «Рубине» в последний момент решили сделать выбор в пользу иностранца. И вот время Сергея пришло. Он заслужил этот шанс. Я хорошо знаю этого человека — он готов к новому вызову.

Кандидатами на пост тренера «Зенита» ранее называли Марсело Гальярдо, Хорхе Сампаоли, Паулу Фонсеку и Маурицио Сарри. В последний момент «Зенит» выбирал между Семаком и Сарри и в итоге сделал ставку на россиянина. Хотя не исключено, что это связанно с тем, что итальянский тренер принял предложение «Челси».

— Я полностью одобряю выбор «Зенита», — сказал «Известиям» победитель Кубка России в составе петербургского клуба Константин Лепехин. — Если честно, это в какой-то степени революционное решение в российском футболе. Топ-клуб с большими возможностями решил доверить ответственный пост довольно молодому российскому тренеру. И никакого риска для «Зенита» в этом нет. Думаю, что это решение надо было принять еще год назад. Семак способен давать результаты не хуже, чем два его предшественника, а возможно, и лучше. Мне кажется, с ним клуб сделает шаг вперед. Возможно, не в первый год работы, но это произойдет.

В бытность футболистом Сергей Семак выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год. Вместе с петербургской командой он стал двукратным чемпионом России (2010, 2011/12) и выиграл Суперкубок страны (2011).

После завершения профессиональной карьеры в июне 2013 года он принял предложение Лучано Спаллетти присоединиться к тренерскому штабу сине-бело-голубых в качестве помощника главного тренера. 11 марта 2014-го Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча: сине-бело-голубые с минимальным счетом уступили ЦСКА (0:1), а затем на выезде обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:1).

20 марта 2014-го Сергей Семак вошел в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша. В сентябре 2015-го из-за дисквалификации португальца он руководил «Зенитом» на протяжении шести матчей чемпионата России. После ухода Виллаш-Боаша продолжил работать в тренерском штабе Мирчи Луческу.

В декабре 2016 года он был назначен на пост главного тренера «Уфы». Сезон-2017/18 команда завершила на шестом месте, что стало лучшим результатом в ее истории и позволило клубу впервые попасть в Лигу Европы.

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