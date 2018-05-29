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Сергей Семак стал главным тренером «Зенита»

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Фото: ТАСС/Евгений Асмолов
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Сергея Семака официально назначили главным тренером «Зенита», сообщает пресс-служба питерского футбольного клуба.

«Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год», — отмечается в сообщении.

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Семак выступал за «Зенит» с августа 2010-го по июнь 2013-го. За три сезона он провел в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

C июня 2013 года он работал в тренерском штабе «Зенита» помощником главного тренера до тех пор, пока в августе 2014-го не вошел в тренерский штаб сборной России.

30 декабря 2016 года Семака назначили на пост главного тренера «Уфы», которая в сезоне-2017/18 впервые попала в Лигу Европы УЕФА.

Ранее стало известно, что «Зенит» получил в управление стадион ЧМ-2018 «Санкт-Петербург» сроком на 49 лет.

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