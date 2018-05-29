Супруга Семака намекнула на назначение мужа главным тренером «Зенита»

Супруга Сергея Семака Анна намекнула на назначение мужа главным тренером «Зенита», опубликовав фотографию, где она запечатлена стоящей на камне с надписью названия клуба.

«Помните, как мы с вами договаривались, что мои секреты станут вашими секретами, а если я что и скажу, то дальше 15 700 человек это не пойдёт? Петицию подписали 150 человек, остальные молча кивнули, я верю. Так вот. Тут такое дело...» — написала Семак.

Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden) 28 Май 2018 в 11:32 PDT

Таким образом, она косвенно подтвердила информацию о назначении своего мужа на пост главного тренера «Зенита», сообщает телеканал «78».

Сергей Семак завершил карьеру футболиста в 2013 году в «Зените», после чего продолжил работу в тренерском штабе петербургской команды. С 2014 по 2016 год входил в тренерский штаб сборной России, после чего продолжил работу в «Уфе».

После отставки Роберто Манчини с поста главного тренера петербургской команды в СМИ появилась информация, что именно Семак возглавит сине-бело-голубых.