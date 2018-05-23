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Футбольный клуб «Зенит» получил в управление стадион «Санкт-Петербург»

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Футбольный клуб «Зенит» получил в управление стадион ЧМ-2018 «Санкт-Петербург» сроком на 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Договоренность о передаче стадиона была достигнута на Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля 2018 года. Было заключено соглашение, по которому клуб после передачи стадиона должен осуществлять реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса в 288 тыс. кв. м, который расположен на Крестовском острове, сообщает ТАСС.

На данный момент арена является домашней для ФК «Зенит». Первый официальный матч на стадионе прошел 22 апреля 2017 года. Тогда в рамках 24-го тура чемпионата России петербургская команда принимала екатеринбургский «Урал».

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион «Санкт-Петербург» примет семь матчей мундиаля, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место. Последняя сметная стоимость стадиона составляет 43 млрд рублей.

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