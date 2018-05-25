«Зенит» интересуется лидерами «Ахмата»

С завершением сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) постепенно начинает расти активность ее участников на трансферном рынке. Так, петербургский «Зенит» проявляет интерес сразу к двум футболистам грозненского «Ахмата» — полузащитнику Антону Швецу и форварду Магомеду Митришеву. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

25-летний Магомед Митришев стал одним из самых эффективных игроков премьер-лиги в весенней части сезона. Во второй половине национального первенства в его активе оказалось четыре гола.

— Митришев провел удачный сезон и добился серьезного прогресса в этом году. В петербургском клубе считают, что он еще не достиг своего предела и может вырасти в еще более сильного нападающего. Он входит в сферу интересов «Зенита», — сообщил собеседник «Известий».

Вторым игроком, которым интересуется клуб из Северной столицы, является Антон Швец. Прошедший сезон стал для полузащитника дебютным в РФПЛ — ранее игрок выступал в чемпионате Испании.

— Швецом «Зенит» активно интересовался еще зимой, однако тогда клубам не удалось договориться по сумме трансфера, — добавил собеседник «Известий». — Но в диалоге между грозненской и петербургской командами не была поставлена точка. Высока вероятность, что летом переговоры по Антону возобновятся. Многое будет зависеть от того, кто в ближайшее время станет новым наставником «Зенита».

Эту информацию «Известиям» прокомментировал генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

— По Швецу были разговоры зимой, но мы не смогли договориться, — рассказал функционер. — Решили с Антоном, что пока ему лучше остаться в «Ахмате», чтобы иметь постоянную игровую практику и продолжать прогрессировать. А уже летом будем принимать какое-то решение. По Митришеву к нам пока не обращались.

Магомед Митришев оказался в составе «Ахмата» в 2012 году. Сезон-2014/15 форвард провел в махачкалинском «Анжи» на правах аренды. В составе грозненской команды футболист выходил на поле в 101 матче, забил 16 голов и отдал семь голевых передач.

Антон Швец перебрался в «Ахмат» прошлым летом. 25-летний полузащитник второй команды испанского «Вильярреала» быстро адаптировался к РФПЛ и в последнее время стал получать приглашения в сборную России для участия в контрольных матчах. Однако в итоговую заявку на мундиаль он не попал и пока довольствуется статусом резервиста на случай травмы кого-то из основного списка футболистов. В составе «Ахмата» Швец успел сыграть в 26 матчах, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.

По оценкам transfermarkt.de, приблизительная трансферная стоимость Антона Швеца составляет €1,6 млн. Магомеда Митришева эксперты оценивают на €100 тыс. дешевле.

«Зенит» уже имеет положительный опыт сделок с «Ахматом». Прошлым летом в состав петербургской команды перебрался полузащитник Далер Кузяев. Многие считали, что он не будет получать много игрового времени, но новичок быстро стал ключевым игроком в построениях Роберто Манчини и показал великолепную статистику — шесть голов и две передачи.

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