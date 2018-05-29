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Семак ожидает трудностей на посту главного тренера «Зенита»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новый наставник футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что ожидает трудностей на посту главного тренера. По его словам, впереди много работы, поэтому он планирует незамедлительно приступить к своим обязанностям.

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Бывший полузащитник питерской команды также поблагодарил «Уфу», в которой он получил хороший тренерский опыт. Под его руководством клуб занял шестое место в итоговой таблице чемпионата России и впервые попал в Лигу Европы, сообщает телеканал «78».

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что рад приходу Семака, так как он «абсолютно поддерживает нашу философию развития» клуба. Кроме того, этот выбор поддержали болельщики, отметил он. Семак, в свою очередь, признался, что для него получить приглашение — это «очень почетно и приятно».

29 мая стало известно, что бывший полузащитник «Зенита» официально назначен главным тренером команды. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления.

Сергей Семак выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год. В его составе он дважды становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны. Затем спортсмен был помощником наставника и исполняющим обязанности тренера питерского клуба. С 2016 года Семак возглавлял «Уфу».

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