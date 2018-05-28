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С капитана «Реала» намерены взыскать €1 млрд за травму Салаха

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Египетский адвокат подал иск на €1 млрд против защитника и капитана «Реала» Серхио Рамоса, который, по его мнению, намеренно нанес травму нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в финальном матче Лиги чемпионов.

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Также юрист направил жалобу в Международную федерацию футбола. Если суд окажется на его стороне, то вырученные средства будут направлены на благотворительность, пишет «Спорт-Экспресс».

26 мая мадридский «Реал» в третий раз подряд победил в Лиге чемпионов УЕФА. В финале испанцы обошли английский «Ливерпуль» со счетом 3:1. Во второй половине первого тайма Салах получил травму плеча в единоборстве с Рамосом. Врач «Ливерпуля» позднее заявил, что форвард серьезно не пострадал и он сможет поехать на чемпионат мира в Россию.

Салах является лидером сборной Египта. В текущем сезоне футболист забил 44 мяча в 52 матчах и отдал 16 результативных передач. Форвард был признан игроком года в Африке и в чемпионате Англии.

Финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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