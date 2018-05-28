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Более 300 тыс. человек подписали петицию о наказании Рамоса

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Больше 300 тыс. человек подписали петицию с требованием к ФИФА и УЕФА наказать защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, после столкновения с которым нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил травму. Об этом сообщается на сайте Change.org.

Инцидент произошел на 31-й минуте финального матча Лиги чемпионов в Киеве. Лучший бомбардир англичан Салах получил травму связок плечевого сустава в единоборстве с Рамосом. По предварительным данным, на восстановление понадобится порядка двух недель.

В тексте петиции сказано, что «Серхио Рамос намеренно держал руку Мохамеда Салаха под мышкой, пытаясь вывихнуть ему плечо. Салах в итоге не только пропустил оставшуюся часть игры, но также пропускает чемпионат мира по футболу 2018 года». В этой связи болельщики потребовали наказать Рамоса, поскольку он «представляет собой ужасный пример для будущих поколений футболистов». 300 тыс. подписей под петицией набралось за один день, передает «Спорт-Экспресс».

Из-за полученной травмы Салах может пропустить ЧМ-2018, где сборная Египта сыграет с Россией 19 июня. Сам он выразил уверенность в том, что всё же отправится на мировое первенство. Чемпионат впервые пройдет в России в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

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