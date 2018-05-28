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РФПЛ запретит домашние матчи на стадионе соперника

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Фото: Global Look Press/Artur Cupak
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Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) внесет изменения в регламент, которые коснутся переноса матчей чемпионата РФ на другие стадионы, рассказал глава организации Сергей Прядкин, подводя итоги минувшего сезона. 

«Одно из принятых решений: команда не может принять матч на стадионе соперника, даже если он резервный. Если домашний стадион не готов — резервная арена. Если нет, то стадион определяет РФПЛ», — приводит его слова Sport24

Прядкин также добавил, что игра не будет проводиться на поле, которое за 10 дней до ее начала не готово принять матч. 

Ранее сообщалось, что РФПЛ заняла шестое место в Европе по уровню зарплат игроков: средняя зарплатная ведомость клуба РФПЛ составила €31,3 млн.

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