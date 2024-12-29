Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом утром 29 декабря сообщили в Минобороны РФ.
Вечером 28 декабря также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата над Крымом и Курской областью.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.