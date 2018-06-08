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Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предскажет победителя первого матча ЧМ

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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Кот-предсказатель Ахилл из Государственного Эрмитажа 13 июня выберет победителя первого матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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«В рамках пресс-конференции, посвященной открытию городского пресс-центра в Санкт-Петербурге <...> эрмитажный кот-оракул Ахилл выберет команду-победителя первого матча чемпионата мира по футболу – 2018», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что предсказание животное сделает в 14:00.

Ранее ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева рассказала, что кот Ахилл будет предсказывать результаты футбольных матчей, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Животное приобрело известность после предсказаний на Кубке конфедераций.

Матч Россия — Саудовская Аравия начнется на московском стадионе «Лужники» 14 июня в 18:00.

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