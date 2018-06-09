Болельщики проводили Месси и сборную Аргентины в Бронницы

Сборная Аргентины по футболу прилетела на чемпионат мира в Россию. В составе двукратных чемпионов мира прибыл и футболист «Барселоны» Лионель Месси.

В подмосковном аэропорту Жуковский команду встречали более 60 человек, включая аргентинских болельщиков. Далее аргентинцы отправились на базу в Бронницы, где будут жить и тренироваться.

Несколько часов назад там же приземлились сборная Португалии вместе с капитаном Криштиану Роналду. Португальская команда будет проживать на базе «Сатурна» в Кратово.

На мировом первенстве Аргентина сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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