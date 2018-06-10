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Около 67 млн россиян собираются смотреть матчи ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более половины россиян (56%, или 67 млн человек) старше 16 лет планируют смотреть матчи чемпионата мира по футболу по телевизору или в интернете, говорится в опросе агентства GfK.

За всеми футбольными матчами чемпионата собирается следить 21% респондентов. При этом 13% россиян будут смотреть матчи вживую.

В опросе в мае 2018 года приняли участие 2,1 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

В первом матче мирового первенства сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Встреча пройдет 14 июня на стадионе «Лужники». 19 июня подопечные Станислава Черчесова проведут матч против Египта, а 25 июня — с Уругваем.

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