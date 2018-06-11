ФИФА изменила систему составления рейтинга сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) изменила систему составления рейтинга национальных сборных.

Президент организации Джанни Инфантино заявил, что существующая система не всегда отражает реальную расстановку сил. Теперь игры крупных турниров приобретают больший вес.

Недостатки действующей формулы сказываются на рейтинге сборных, принимающих чемпионат мира. Они в течение двух лет проводят лишь товарищеские матчи, не учитывающиеся в системе.

Отмечается, что сборные — хозяйки таких турниров будут медленнее терять позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами в товарищеских матчах будут вознаграждаться очками.

Сборная России ранее опустилась на рекордно низкую строчку в рейтинге, обновив свой антирекорд. Под руководством Станислава Черчесова сборная не может выиграть семь матчей — это худший результат для тренеров национальной команды в истории.

В то же время Черчесов попал в топ-5 самых дорогих тренеров сборных на ЧМ-2018, а каждый российский футболист в случае ничейного результата в самой слабой группе первенства по рейтингу ФИФА получит по €7,5 тыс.

В первом матче ЧМ-2018 Россия сыграет с Саудовской Аравией. 19 июня подопечные Станислава Черчесова проведут матч против Египта, а 25 июня — с Уругваем.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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