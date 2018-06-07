Сборная России по футболу установила новый антирекорд

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Российская команда потеряла сразу четыре позиции, установив новый антирекорд.

Сборная России заняла 70-е место, расположившись между командами Гвинеи и Македонии. Предыдущий антирекорд был установлен в апреле текущего года — тогда россияне заняли 66-е место, напоминает газета «Спорт-Экспресс».

Сборная России опустилась на рекордно низкое 70-е место в июньском рейтинге ФИФА и стала худшей командой, принимающей участие в #ЧМ2018 pic.twitter.com/c5iJGtVkpA — Известия Спорт (@izvestia_sport) 7 июня 2018 г.

В первую десятку вошли сборные Германии, Бразилии, Бельгии, Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Польши, Чили и Испании.

В последнем матче, который состоялся 5 июня, сборная России сыграла вничью с Турцией. Таким образом, безвыигрышная серия подопечных Станислава Черчесова составила семь матчей. Последний раз россияне побеждали 7 октября 2017 года.

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