Озил может пропустить первый матч на ЧМ-2018 из-за травмы колена

Полузащитник сборной Германии и «Арсенала» Месут Озил рискует пропустить первый матч группового этапа чемпионата мира с Мексикой из-за травмы колена.

По данным Bild, 29-летний футболист получил травму в товарищеской встрече со сборной Австрии и уже на протяжении четырех дней не тренируется с командой. Ожидается, что он не сможет принять участие в контрольном матче против Саудовской Аравии.

Также издание отмечает, что у немецкого хавбека возобновились проблемы со спиной. По этой причине Озил пропустил остаток клубного сезона в английской Премьер-лиге, где он выступает за лондонский «Арсенал».

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Германия попала в группу F, где ей будут противостоять сборные Мексики, Швеции и Южной Кореи.