Сборная Бельгии разгромила Египет в последнем матче перед ЧМ-2018

Сборная Бельгии уверенно обыграла команду Египта в последнем товарищеском матче перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Встреча, состоявшаяся в Брюсселе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (27-я минута), Эден Азар (38-я минута) и Маруан Феллайни (90-я минута).

Стоит отметить, что «фараоны» проводили матч без своего лидера Мохаммеда Салаха, который получил травму в финальном матче Лиги чемпионов. Главный тренер египетской команды Эктор Купер ранее заявил, что форвард скорее всего успеет восстановиться к началу мундиаля.

Соперниками сборной Египта на групповой стадии чемпионата мира станут Россия, Саудовская Аравия и Уругвай. Бельгия сыграет с Англией, Тунисом и Панамой.