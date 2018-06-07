Прямой эфир

Сборная Бельгии разгромила Египет в последнем матче перед ЧМ-2018

0
Фото: Global Look Press/Dirk Waem
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Бельгии уверенно обыграла команду Египта в последнем товарищеском матче перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Встреча, состоявшаяся в Брюсселе, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (27-я минута), Эден Азар (38-я минута) и Маруан Феллайни (90-я минута).

Стоит отметить, что «фараоны» проводили матч без своего лидера Мохаммеда Салаха, который получил травму в финальном матче Лиги чемпионов. Главный тренер египетской команды Эктор Купер ранее заявил, что форвард скорее всего успеет восстановиться к началу мундиаля.

Соперниками сборной Египта на групповой стадии чемпионата мира станут Россия, Саудовская Аравия и Уругвай. Бельгия сыграет с Англией, Тунисом и Панамой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С капитана «Реала» намерены взыскать €1 млрд за травму Салаха
На ЧМ-2018 приедут около 4 тыс. бельгийских болельщиков
Футбольные матчи мирового первенства посетят сразу несколько министров из страны Бенилюкса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017