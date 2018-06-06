Форвард сборной Египта Салах восстановится к первому матчу ЧМ-2018

Форвард сборной Египта Мохаммед Салах восстановится к первому матчу чемпионата мира по футболу – 2018. Об этом сообщил главный тренер египетской команды Эктор Купер.

Специалист заявил, что Салах, вероятнее всего, будет готов к матчу с Уругваем, который пройдет 15 июня в Екатеринбурге. При этом Купер отметил, что на данном этапе восстановления необходимо повысить уровень его физической подготовки, поскольку он не тренировался, как обычно, сообщает The Sun.

Мохаммед Салах получил травму в матче против мадридского «Реала», столкнувшись с капитаном соперников Серхио Рамосом. Футболист был заменен на 30-й минуте встречи. Матч завершился победой «Реала» со счетом 3:1.

После встречи болельщики «Ливерпуля» и сборной Египта обрушились с критикой на капитана «Реала». Они обвинили Рамоса в том, что он умышленно нанес травму Салаху, который является одним из лидеров английской команды и сборной Египта.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная Египта, помимо Уругвая, сыграет с командами России и Саудовской Аравии.

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