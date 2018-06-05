Прямой эфир
Сюжет:

Сборная Ирана первой из команд ЧМ-2018 прибыла в Россию

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Ирана по футболу первой прибыла в Россию для подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018. Самолет с национальной командой исламской республики приземлился во Внуково вечером 5 июня.

Команду в аэропорту встретил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отметил, что иранским футболистам потребовались годы напряженной работы, чтобы попасть на ЧМ-2018.

«Для иранского футбола оказаться в России — это мечта, ставшая явью. <...> Мы счастливы быть частью фантастической семьи, которую соберет чемпионат мира», — приводит ТАСС слова португальского специалиста.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Ирана на групповом этапе сыграет с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия сыграла вничью с Турцией в последнем матче перед ЧМ-2018 по футболу
Госслужащим в Бразилии разрешили не ходить на работу во время ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017