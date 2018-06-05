Сборная Ирана первой из команд ЧМ-2018 прибыла в Россию

Сборная Ирана по футболу первой прибыла в Россию для подготовки к чемпионату мира по футболу — 2018. Самолет с национальной командой исламской республики приземлился во Внуково вечером 5 июня.

Команду в аэропорту встретил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отметил, что иранским футболистам потребовались годы напряженной работы, чтобы попасть на ЧМ-2018.

«Для иранского футбола оказаться в России — это мечта, ставшая явью. <...> Мы счастливы быть частью фантастической семьи, которую соберет чемпионат мира», — приводит ТАСС слова португальского специалиста.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Ирана на групповом этапе сыграет с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter