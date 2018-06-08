Группа сборной РФ на ЧМ оказалась самой слабой по рейтингу ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) определила группу А на чемпионате мира 2018 года, в которой будет выступать российская сборная, как самую слабую. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На сайте ФИФА опубликован рейтинг групп, составленный по результатам обновленного рейтинга команд, где российской сборной отдали самое низкое 70-е место. Средний рейтинг группы A составил 49, этот показатель ниже всех остальных групп. Вместе с командой РФ в группе А выступают сборные Уругвая (14-е место), Египта (45) и Саудовской Аравии (70).

Наиболее высокий результат получила группа E с общим рейтингом 16,25. В ее составе выступают команды Бразилии (2), Швейцарии (6), Коста-Рики (23) и Сербии (34). За ними следуют группа C (рейтинг 16,5) со сборными Франции (7), Перу (11), Дании (12) и Австралии (36) и группа G (22,75) с командами Бельгии (3), Англии (12), Туниса (21) и Панамы (55).

Низкий рейтинг национальной команды объясняется тем, что она как хозяйка турнира не участвовала в квалификационных матчах и проводила только товарищеские встречи.

По результатам опроса ВЦИОМа, в победу сборной РФ на ЧМ-2018 верит каждый десятый россиянин. Участники опроса также назвали победителями команды из Германии, Бразилии и Испании.