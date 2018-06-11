Черчесов сравнил цель сборной России на ЧМ-2018 с задачами Бразилии и Германии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, какая задача стоит перед национальной командой на чемпионате мира.

«Говорил со своими коллегами, кто бы ни был — тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше — идти по лестнице», — приводит слова Черчесова «Газета.ру».

По его словам, сборная России пока не думает о других задачах. Каждый футболист сборной России в случае ничейного результата на мундиале получит по €7,5 тыс.

Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014 годы), Бразилия — пятикратным победителем (1958, 1962, 1970, 1994, 2002 годы).

Более половины россиян (56%, или 67 млн человек) старше 16 лет планируют смотреть матчи мирового первенства по телевизору или в интернете.

В первом матче ЧМ-2018 Россия сыграет с Саудовской Аравией. 19 июня подопечные Станислава Черчесова проведут матч против Египта, а 25 июня — с Уругваем.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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