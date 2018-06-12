Пласидо Доминго посетит игру сборной Испании в Сочи на ЧМ-2018

Легендарный испанский тенор Пласидо Доминго посетит игру группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Португалии. Матч состоится 15 июня в Сочи.

«Планирую посетить одну игру Испании — в Сочи 15 июня с Португалией», — цитирует Доминго ТАСС.

Певец выразил надежду, что сборная Испании вырвется в финал мирового первенства. Он рассказал о том, что 4 июля выступит в Санкт-Петербурге, а также не исключил, что посетит еще один матч ЧМ-2018.

Пласидо Доминго прибыл в Москву для участия в концерте звезд классической сцены. Вместе с ним на Красной площади 13 июня выступят Денис Мацуев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова. Сопровождать выступления теноров будет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В церемонии открытия на московском стадионе «Лужники» выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина и британский музыкант Робби Уильямс.