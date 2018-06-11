Такса за приезд

Со следующего года во всех российских городах планируется внедрение системы tax free. Об этих планах заявили в Минпромторге. В городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, уже начался пилотный запуск системы возврата налогового вычета. Однако пока система работает не в полную силу. Как устроена tax free в России и в чем ее отличие от зарубежной, разбирался портал iz.ru.

Как устроены выплаты tax free в России?

Первые пункты возврата появились в начале этого года в Шереметьево и Домодедово, а также нескольких пунктах Москвы и Санкт-Петербурга. В июне стойки tax free оборудовали в централизованном пассажирском терминале аэропорта Пулково. К ЧМ они появятся во всех терминалах петербургского аэропорта. Изначально планировалось, что точки возврата таможенных пошлин появятся в Калининграде, Сочи и Владивостоке. Однако в апреле этого года Минпромторг принял решение включить в список также Казань, Самару, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и подмосковный Красногорск. В ведомстве рассчитывают, что tax free полноценно заработает к концу этого года. К настоящему моменту tax free уже работает в 12 городах, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Также возврат средств будет осуществляться в морских пунктах пропуска во Владивостоке и Санкт-Петербурге. В списке указан автомобильный пункт пропуска Мамоново в Калининградской области. После 2018 года перечень может быть расширен.

Как это работает?

Такс_4 Сотрудница таможни у стойки регистрации товаров, подлежащих оформлению по системе tax free, в аэропорту Шереметьево Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Предполагалось, что покупателям из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, будут возвращать НДС — 18% от стоимости покупки, в случае если общая сумма превышает 10 тыс. рублей с учетом налогов. Однако на время запуска пилотного проекта сумму возврата уменьшили до 10–12%. Чтобы оформить возврат НДС, туристу понадобится чек, паспорт и товар с этикетками. Всё это нужно предъявить сотруднику таможни, который осуществит проверку, а затем оформит возврат части средств.

Как вводили tax free в России и во сколько это обошлось

Закон о поправках в Налоговый кодекс был подписан президентом России в конце ноября 2017 года. Проект со списком возможных участников был впервые опубликован Минпромторгом тогда же — в ноябре 2017 года. Ведомство подсчитало, что на первых порах создание системы потребует 46 млн рублей. В том числе вырастут и расходы на обслуживающий персонал. Каждый год Федеральная налоговая служба будет закладывать на эти цели около 94 млн рублей.

В феврале 2018 года было подписано соглашение о пилотном введении системы, об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев. В марте глава налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов пообещал, что к началу чемпионата система заработает во всех городах — участниках чемпионата мира по футболу. Временный проект будет действовать до октября 2018 года, после которого в системе будут произведены корректировки.

Где можно купить товары с tax free?

Такс_1 Эмблема tax free на витрине ЦУМа в Москве Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Логотип tax free уже появился в нескольких магазинах премиум-класса. Например, в московских ГУМе, ЦУМе, Петровском Пассаже, ТЦ «Весна», «Барвихе Luxury Village» и «Крокус Сити Молле». В Петербурге в проекте пока участвует только универмаг ДЛТ. Иностранцы могут получить возврат НДС при совершении покупки в калининградских торговых центрах «Плаза», «Европа» и «Акрополь».

Как получают tax free за рубежом?

Всего в системе tax free участвуют около 55 стран, которые возвращают НДС нерезидентам. Среди них 21 — члены ЕС. Процент возврата составляет от 7 до 20% от суммы покупки. Размер возвращаемого процента остается на усмотрении каждого государства. В США каждый штат самостоятельно выбирает размер возмещения по tax free, а также способы и сумму покупки, с которой можно вернуть НДС. Как правило, чтобы получить процент от покупки, нужно купить в магазине, отмеченном специальным знаком, товары на определенную сумму денег. Минимальная сумма единоразовой покупки установлена в Германии и составляет €25. Но в среднем покупатель должен потратить в одном магазине не менее €50–75.

Стикер tax free обычно размещают на двери магазина или торгового центра. После этого покупатель должен сохранить чеки и получить от продавца конверт с документами для возвращения НДС. Покидая страну, гражданин иностранного государства должен заполнить анкету и бросить запечатанный конверт в ящик tax free после прохождения паспортного контроля. В таком случае деньги поступят на указанную кредитную карту или счет. Получить деньги наличными можно обратившись на специальную стойку tax free cash refund в аэропорту, на автомобильной или морской границе. В этом случае ему не стоит нарушать упаковку до прохождения таможни. Если же пассажир не успел отдать документы перед вылетом, он может отправить их по почте или обналичить уже в своей стране, в отделении банков, которые специализируются на tax free.

Кому не положены выплаты tax free?

Такс_2 У стойки регистрации товаров, подлежащих оформлению по системе tax free, в аэропорту Шереметьево Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Tax free — система, рассчитанная в основном на туристов. НДС не возвращают при наличии вида на жительство в стране, где были совершены покупки, а также если между моментом покупки и прохождением границы прошло больше трех месяцев. То есть, например, студент иностранного вуза не сможет вернуть НДС за купленный iPhone после окончания семестра. Приехавшим в европейские страны на работу не вернут налоговый вычет за покупки. А вот для юридических лиц существует система business tax free, благодаря которой можно компенсировать расходы на командировки сотрудников. Граждане, путешествующие по работе, имеют полное право оформить tax free не только на покупки, но и за проживание в отеле, питание, прокат автомобиля и даже бензин. Такая система действует в основном в западноевропейских странах. Однако в данном случае все расходы должны быть оплачены со счета компании.

Зачем государству возвращать туристам деньги?

В первую очередь участие в программе повышает туристическую привлекательность. Данные, полученные спустя месяц после пилотного внедрения tax free в России, говорят о том, что большинство туристов, воспользовавшихся этой системой, приехали из Китая. Наибольшим спросом у них пользуются товары премиум-сегмента: одежда, косметика, украшения. Появление новых магазинов, поддерживающих tax free, станет дополнительным стимулом к совершению покупок на большие суммы.