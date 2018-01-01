Система tax free заработала в России

Закон о введении tax free в России вступает в силу с 1 января 2018 года. Система позволит иностранным гражданам вернуть 18% НДС с купленных в РФ товаров.

Правительство рассчитывает, что tax free позволит привлечь больше туристов в Россию и увеличить продажи дорогостоящих товаров.

Система возврата налога будет распространяться на граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Сумма покупки должна составлять не меньше 10 тыс. рублей.

При этом налог с подакцизных продуктов, например алкоголя, возвращаться не будет.

Tax free сначала будет внедряться в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи. После 2018 года перечень городов может быть расширен.

Отмечается, что закон начнет действовать поэтапно - часть мер вступит в силу с 1 января 2018 года, другие - с 1 октября.

В конце ноября 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан, вывозящих приобретенные в стране товары.