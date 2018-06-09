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Места расположения точек Tax Free определили в аэропорту Владивостока

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В пункте пропуска международного аэропорта Владивосток (Кневичи) определили места расположения стоек для системы Tax Free. Об этом сообщает пресс-служба таможни Владивостока.

Стойки планируют разместить на первом этаже аэропорта и в предполетной зоне международных воздушных авиалиний. Пассажиры смогут начать пользоваться системой для возврата налога на добавленную стоимость после того, как будет выбран оператор, сообщает ИА PrimaMedia.

Иностранные гости Владивостока смогут воспользоваться услугой при условии покупки товаров в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Tax Free — это система возвратного налога на добавленную стоимость (НДС). Она действует для иностранных гостей России при вывозе ими приобретенных в пределах страны товаров.

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