Дзюба пристыдил журналистов за создание негативного фона вокруг сборной России

Нападающий петербургского клуба «Зенит» и сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что журналисты создают негативный фон вокруг национальной команды накануне ЧМ–2018. Он призвал их объединиться и поддержать сборную.

«Смотрю всё, что происходит, негативный фон [присутствует]. Хотел бы попросить вас, журналистов, чтобы нас поддержали, турнир еще не начался, а вы уже так агрессивно себя ведете. Турнир закончится, и уже будете делать определенные выводы, решать, кто, как и что, а сейчас прошу объединиться всю страну», — сказал футболист после тренировки в Новогорске во вторник, 12 июня. Его слова приводит «РИА Новости».

Дзюба добавил, что как и все команды, сборная России хочет выиграть. По его словам, игрокам обидно, что об их тренировках думают, как о «чем-то бесцельном».

«Для нас это (ЧМ–2018. – Ред.) главное событие в жизни, нам нужна поддержка всей страны, а мы положим на алтарь победы всё. Мы будем биться, сражаться, а потом будете нас судить», — сказал спортсмен.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 14 июня состоится первая игра Кубка мира по футболу между сборными РФ и Саудовской Аравии. Встреча начнется в 18.00 мск на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбола (FIFA) 13 июня.