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Британский арбитр едет в Россию на велосипеде

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Британский футбольный судья Мартин Аткинсон едет в Россию на велосипеде чтобы принять участие в матче Чемпионате мира. Об этом 12 июня сообщает «Газета.ру».

47-летний арбитр стартовал из Стаффордшира и должен прибыть в Калининград, где пройдет последний матч сборной Англии в рамках группового этапа ЧМ-2018. 

Велопробег Аткинсон совершает в рамках благотворительной акции Whistle Stop Tour.

8 июня кенийский арбитр Аден Марва Ранже отказался работать на матчах чемпионата мира по футболу после публикации компрометирующей его видеозаписи.

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