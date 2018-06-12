Британский арбитр едет в Россию на велосипеде

Британский футбольный судья Мартин Аткинсон едет в Россию на велосипеде чтобы принять участие в матче Чемпионате мира. Об этом 12 июня сообщает «Газета.ру».

47-летний арбитр стартовал из Стаффордшира и должен прибыть в Калининград, где пройдет последний матч сборной Англии в рамках группового этапа ЧМ-2018.

Велопробег Аткинсон совершает в рамках благотворительной акции Whistle Stop Tour.

8 июня кенийский арбитр Аден Марва Ранже отказался работать на матчах чемпионата мира по футболу после публикации компрометирующей его видеозаписи.