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Путин примет участие в 68-м конгрессе ФИФА

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин в среду, 13 июня, примет участие в заседании 68-го конгресса международной федерации футбола (FIFA). Мероприятие состоится в столичном Экспоцентре, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Вечером этого же дня на Красной площади Владимир Путин посетит гала-концерт звезд мировой оперной сцены, приуроченный к проведению чемпионата мира по футболу 2018», — отмечается в сообщении.

На сцене перед Кремлем выступят дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, оперная певица Анна Нетребко и другие звезды классической музыки.

14 июня президент посетит открытие чемпионата мира по футболу. В первом матче турнира сборная России сыграет против команды из Саудовской Аравии.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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