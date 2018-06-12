Европарламент может призвать к бойкоту ЧМ-2018

Европейский парламент готов бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, сообщает журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

«Депутаты Европейского парламента, вероятнее всего, призовут к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в резолюции по правам человека в России», — цитирует его «Газета.ру».

При этом журналист ссылается на свой источник, не называя его.

Ранее сообщалось, что мундиаль скорее всего проигнорируют официальные представители двух стран — Великобритании и Исландии.

26 марта 16 стран Евросоюза, а также Канада, США, Норвегия и Украина объявили о высылке сотрудников российских дипмиссий в связи с «делом Скрипаля». В частности, США сообщили, что планируют выслать 48 дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН. Помимо прочего, прекращена работа генконсульства РФ в Сиэтле.

Кроме того, Великобритания объявила официальный бойкот со стороны правительства и королевской семьи чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта. Ряд стран обвинили Россию в причастности к их отравлению. Москва эти обвинения категорически отвергает.