Сборная Франции по футболу прилетела в Россию на ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Команда будет базироваться в подмосковной Истре.

Во вторник, 12 июня, французские футболисты проведут открытую тренировку в поселке Глебовском на стадионе «Глебовец», сообщает ТАСС.

Сборная Франции является чемпионом мира-1998 и двукратным чемпионом Европы (1984 и 2000).

Ранее в воскресенье, 10 июня, в Россию прибыли соперники России по групповому этапу — сборные Египта и Уругвая.

Уругвайские футболисты прилетели в Нижний Новгород и расположились в спортивном центре «Борский» в городском округе Бор. Египтяне будут базироваться в Грозном.

Также в страну-хозяйку ЧМ-2018 прибыла сборная Перу. Перуанские футболисты будут тренироваться на «Арене-Химки». Открытую тренировку команда проведет в понедельник, 11 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

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