«Бойкот чемпионата изначально был обречен на провал»

Накануне старта ЧМ-2018 по футболу вице-премьер Виталий Мутко, курировавший подготовку к проведению турнира, дал интервью «Известиям», в котором рассказал о работе по организации мирового первенства, долгожданном открытии мундиаля, а также поделился ожиданиями от выступления сборной России.

— До старта чемпионата мира остаются считаные часы. Какие эмоции вызывает у вас это событие?

— В первую очередь, хочется поздравить всех болельщиков — как российских, так и зарубежных — с началом этого праздника футбола. Последние дни в нашей стране наблюдается огромный ажиотаж, связанный с мундиалем, и, наверное, уже каждый почувствовал его приближение. Одна за другой прилетают команды, проводят открытые тренировки, мы получаем первые отзывы о приеме. Все очень довольны, восхищены. По сути дела, чемпионат мира уже идет.

— Чего вы как глава координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира ждете от этого турнира?

— Хочется, чтобы чемпионат прошел на самом высоком уровне, подарил всем море впечатлений и эмоций. Надеюсь увидеть много ярких матчей, хочется, чтобы на наших стадионах загорелись новые звезды мирового футбола. Но при этом мне хочется, чтобы и ведущие игроки не подвели и показали свой лучший футбол. Ну и, конечно, хочется, чтобы сбылись все самые смелые прогнозы.

— Ожидали, что турнир вызовет такой огромный интерес у россиян?

— Чемпионат мира — это всегда футбол высочайшего уровня, настоящий спектакль. Этот турнир всегда дарит яркое зрелище в каждой игре. Приятно, что наша страна почувствует этот футбольный праздник, а болельщики воочию увидят лучшие команды мира.

— Оглядываясь назад, что можете сказать о работе, проделанной страной за годы подготовки к чемпионату?

— В первую очередь хочется поблагодарить тысячи людей, которые работали над этим турниром. А также федеральные органы власти, министерства, ведомства, регионы, муниципалитеты. Огромное количество людей вовлечены в организацию и проведение чемпионата мира. Была проделана огромная работа, появилась колоссальная инфраструктура. Это не только спортивные объекты, но и большое количество гостиниц, дорог, аэропортов. В ходе подготовки к ЧМ-2018 мы переодически доставляли кому-то неудобства, но думаю, итог удовлетворил всех.

— К нам приедут сотни тысяч туристов. Россия готова к такому наплыву гостей?

— Мы как радушные хозяева готовы встретить всех и показать свое гостеприимство всему миру. Каждый город нашей страны самобытен, имеет свои традиции и культурные особенности. Россия с радостью примет туриста из любой страны. Думаю, все останутся довольны. При этом нам ничего не надо придумывать — наши люди и так всегда очень гостеприимны и тепло примут любого гостя.

— Россия сейчас стала центром мирового футбола...

— Безусловно, большой футбол пришел в Россию. На протяжении следующего месяца взоры всего мира будут направлены на нашу страну. Нас ждут непередаваемые эмоции, разочарования и радости — это футбол, это спорт, так и должно быть.

— Перед чемпионатом на Россию оказывалось серьезное давление. Удалось побороть этот негатив?

— Очевидно, что сейчас все скептики умолкают, потому что они видят: всё получилось. Мы вложили себя в этот турнир и делали его от чистого сердца. Мечтали подарить миру настоящий праздник футбола. У нас всё получилось. Надо просто спокойно продолжать работать. Большие молодцы волонтеры и стюарды — всё отлажено и работает, как часы.

— Переполненные иностранцами улицы Москвы говорят о том, что попытки бойкота турнира не удались...

— Попытки бойкота изначально были обречены на провал. Это говорит о том, что иностранные политики иногда бывают оторваны от реальной жизни. Такие крупные турниры всегда дают огромные медийные возможности, и многие пытаются воспользоваться ими в своих целях. Но футбол не имеет границ, и его любят во всех странах. Тысячи болельщиков готовы преодолевать огромные расстояния, чтобы поддержать свои сборные, и они не обращают внимания ни на какие разговоры. На сегодня к нам приехало уже более 200 тыс. иностранных болельщиков, и я уверен, что с каждым матчем эта цифра будет расти. На улицах нашей страны потрясающая атмосфера: люди танцуют, поют, бьют в барабаны, фотографируются. Наступил действительно большой праздник.

— Одновременно с этим накануне чемпионата нашу команду довольно много критиковали…

— Я в спорте уже очень давно и неоднократно через это проходил. Вспомните тот же 2008 год. Мы с большим трудом пробились через отбор на чемпионат Европы. Многие помнят, что помимо победы над Англией (2:1), было и поражение от Израиля (1:2). Перед самим турниром мы тоже проигрывали товарищеские матчи, но в итоге команда дала результат (на Евро-2008 сборная России вошла в квартет сильнейших. — «Известия»). Но что поделаешь... Народ у нас очень эмоциональный. С другой стороны, на то футбол и является народным видом спорта, что все его смотрят, любят, разбираются и пытаются высказать свое мнение. У каждого свое представление о нем. Наверное, испытывать такое давление перед домашним чемпионатом мира не очень приятно, но ребята должны справиться. Перед Кубком конфедераций в прошлом году тоже было много критики, и тогда мы не смогли выйти из группы, но болельщики всё равно остались довольны командой. Потому что они видели, как ребята бились в каждой игре, и равнодушных на поле не было.

— Вы довольны тем, как шла подготовка сборной России к домашнему чемпионату мира?

— Мы постарались сделать всё, чтобы сборная имела хорошие условия для подготовки. Также у команды была возможность провести множество хороших тренировочных матчей с сильными соперниками. При этом нам удалось показать болельщикам сильнейшие сборные мира: Бразилию, Францию, Аргентину, Испанию. И для самих футболистов игры с соперниками такого уровня были очень полезны.

— Какие у вас ожидания от первого матча сборной на групповом этапе против команды Саудовской Аравии?

— Очень надеюсь, что вся критика, которая свалилась на наших ребят, окажется стимулирующей. За день до матча я пообщался с командой — все ребята понимают важность предстоящей игры и турнира в целом. Думаю, они неплохо готовы, находятся в хорошем функциональном состоянии и желание победить у них огромное. Нынешняя команда представляет собой сплав опыта и молодости. Осталось только реализовать всё то, что они отрабатывали. Была проделана огромная работа, и завтра им предстоит сдавать свой экзамен. А поддержка болельщиков в каждой игре будет запредельная, в этом я абсолютно уверен.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter