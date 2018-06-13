Математики вычислили победителя чемпионата мира по футболу

Группа ученых из университетов Германии и Бельгии предсказала исход чемпионата мира по футболу 2018 года. Согласно математическим расчетам, главными претендентами на победу оказались Испания (17,8%) и Германия (17,1%).

На третьем месте расположилась Бразилия (12,3%). Перспективы российской сборной ученые оценили в 0,1%, сообщается на сайте ArXiv.org.

Для того чтобы определить победителя, математики совместили метод ранжирования с алгоритмом random forest. В итоге они проанализировали 100 тыс. различных возможных вариантов развития событий. При этом были учтены ВВП стран-участниц, их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, их результаты и многое другое.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В первом матче турнира российская сборная сыграет со сборной Саудовской Аравии.