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Математики вычислили победителя чемпионата мира по футболу

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Группа ученых из университетов Германии и Бельгии предсказала исход чемпионата мира по футболу 2018 года. Согласно математическим расчетам, главными претендентами на победу оказались Испания (17,8%) и Германия (17,1%).

На третьем месте расположилась Бразилия (12,3%). Перспективы российской сборной ученые оценили в 0,1%, сообщается на сайте ArXiv.org.

Для того чтобы определить победителя, математики совместили метод ранжирования с алгоритмом random forest. В итоге они проанализировали 100 тыс. различных возможных вариантов развития событий. При этом были учтены ВВП стран-участниц, их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, их результаты и многое другое. 

ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В первом матче турнира российская сборная сыграет со сборной Саудовской Аравии.

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