Британцы рассказали о плюсах поездки на ЧМ-2018

Британцы рассказали о плюсах поездки на чемпионат мира в Россию. Средние цены на пиво, фастфуд и газировку ниже, чем в ЮАР и Бразилии. На прошлых мундиалях местные валюты были устойчивее к доллару. Цены на жилье в России тоже заметно уступают британским. При этом на качестве продуктов их дешевизна не сказывается. Ни одного химического продукта в пенном напитке эксперты не нашли. Роскачество проверило светлое пиво. Из 40 образцов крупнейших производителей лишь в пяти — отклонение от нормы.