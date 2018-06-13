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Телебашни в российских городах зажглись символикой ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Телебашни в 11 российских городах, которые принимают чемпионат мира по футболу, зажглись символикой мирового первенства. Церемония запуска подсветки прошла и в «Останкино».

Команду на включение подсветки телебашен дали гендиректор РТРС Андрей Романченко и глава Минкомсвязи Константин Носков, сообщает РЕН ТВ.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Турнир начнется 14 июня в 18:00 мск на стадионе «Лужники» в Москве с матча между сборными РФ и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия мундиаля выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина и британский музыкант Робби Уильямс. Также в мероприятии примет участие двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

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