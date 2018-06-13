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Наставник сборной Германии доволен спортбазой в «новой Москве»

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв доволен тренировочной базой в Ватутинках, где команда готовится к матчам чемпионата мира. Об этом немецкий наставник рассказал на пресс-конференции.

«У нас очень хороший тренировочный центр, где мы сможем спокойно готовиться к предстоящим матчам», — цитирует немецкого тренера ТАСС.

Действующие чемпионы мира прилетели в Москву 12 июня. Немцы проживают в оздоровительном комплексе «Ватутинки» на территории «новой Москвы» и тренируются на поле спортивной базы ЦСКА.

Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи. Ранее букмекеры назвали немецких футболистов наиболее вероятными претендентами на победу в ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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