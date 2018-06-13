Робби Уильямса попросили не петь песню Party like a Russian на ЧМ-2018

Британского поп-исполнителя Робби Уильямса, который будет выступать на церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве, попросили не исполнять песню Party like a Russian. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я бы с радостью исполнил Party Like A Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать», — цитирует Уильямса телеканал «360».

Вместо этого хита артист исполнит лучшие песни в дуэте с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной.

Хит Party Like A Russian означает в переводе «Веселись, как русский». Критики посчитали часть текста композиции оскорбительной, однако Робби Уильямс в своем Twitter объяснил, что песня не несет нежелательного подтекста. Ранее музыкант отмечал, что гордится своими русскими фанатами, потому что они более привередливы и их труднее всего заинтересовать.