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Робби Уильямса попросили не петь песню Party like a Russian на ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Британского поп-исполнителя Робби Уильямса, который будет выступать на церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве, попросили не исполнять песню Party like a Russian. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я бы с радостью исполнил Party Like A Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать», — цитирует Уильямса телеканал «360».

Вместо этого хита артист исполнит лучшие песни в дуэте с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной.

Хит Party Like A Russian означает в переводе «Веселись, как русский». Критики посчитали часть текста композиции оскорбительной, однако Робби Уильямс в своем Twitter объяснил, что песня не несет нежелательного подтекста. Ранее музыкант отмечал, что гордится своими русскими фанатами, потому что они более привередливы и их труднее всего заинтересовать.

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