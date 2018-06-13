Робби Уильямс назвал своего фаворита на ЧМ-2018

Британский поп-исполнитель Робби Уильямс назвал сборную Германии своим главным фаворитом на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом певец рассказал журналистам 13 июня.

«Ставлю на победу сборной Германии. Кто, если не они? Я жду, что наша сборная забьет первой в игре группового этапа, и вся страна в едином прорыве прокричит: «Да, мы выиграем этот матч!». Потом во втором тайме нам забьют два гола, и все будут сильно расстроены. Болельщики сборной Англии всегда сильно расстраиваются, такая у нас судьба», — приводит слова Уильямса «РИА Новости». Робби Уильямс добавил, что сразу после церемонии открытия вернется домой и будет смотреть матчи по телевизору.

Певец также дал совет болельщикам сборной России.

«Молитесь о чуде, как это делают английские болельщики. Я буду этим заниматься, когда вернусь домой из России. Дома займу самое лучшее и удобное место — на своем диване», — цитирует слова исполнителя сайт kp.ru.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В стартовой игре турнира национальная команда России встретится со сборной Саудовской Аравии 14 июня. Встреча на стадионе «Лужники» начнется в 18:00.