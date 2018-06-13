Прямой эфир
Сюжет:

Усейн Болт назвал своего фаворита на ЧМ-2018

0
Фото: TASS/DPA/Elmar Kremser/SVEN SIMON
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт заявил, что будет болеть за сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Я фанат сборной Аргентины. Я думаю, у команды при хорошей игре есть шансы на финал и даже на победу», — приводит слова Болта FourFourTwo.

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии. Эксперты называют эту группу одной из самых непредсказуемых на мундиале — все четыре команды имеют шансы на выход в плей-офф. Первый матч на ЧМ Аргентина проведет 16 июня против Исландии.

Усейн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом. Он 11 раз побеждал на чемпионатах мира. Ямайскому легкоатлету принадлежит восемь мировых рекордов. Спортсмен является быстрейшим в истории спринтером на дистанциях 100 м и 200 м.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотни специальных экскурсий для болельщиков ЧМ-2018 организуют в Москве
Ямайский спринтер Усэйн Болт считает себя талантливее футболиста Месси

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017