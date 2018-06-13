Усейн Болт назвал своего фаворита на ЧМ-2018

Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт заявил, что будет болеть за сборную Аргентины на чемпионате мира по футболу.

«Я фанат сборной Аргентины. Я думаю, у команды при хорошей игре есть шансы на финал и даже на победу», — приводит слова Болта FourFourTwo.

Сборная Аргентины на групповом этапе сыграет с командами Исландии, Хорватии и Нигерии. Эксперты называют эту группу одной из самых непредсказуемых на мундиале — все четыре команды имеют шансы на выход в плей-офф. Первый матч на ЧМ Аргентина проведет 16 июня против Исландии.

Усейн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом. Он 11 раз побеждал на чемпионатах мира. Ямайскому легкоатлету принадлежит восемь мировых рекордов. Спортсмен является быстрейшим в истории спринтером на дистанциях 100 м и 200 м.

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