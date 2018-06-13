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Сотни специальных экскурсий для болельщиков ЧМ-2018 организуют в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Больше 600 экскурсий организуют в Москве для болельщиков ЧМ-2018.

Пешеходные и автобусные экскурсии пройдут в рамках акции «Москва — столица мирового футбола». Экскурсии будут идти каждый день с 13 июня по 14 июля, сообщает НСН со ссылкой на столичную мэрию.

Экскурсантам расскажут о футбольных тайнах известных московских достопримечательностей, а также покажут преобразившиеся к чемпионату Большую спортивную арену «Лужники» и стадион «Спартак». Кроме того, участники экскурсий услышат об истории футбольных клубов столицы и их известных игроках.

Экскурсии будут вестись на русском, английском, немецком, испанском, французском, китайском и португальском языках. Записаться на них можно в мобильных пунктах на Арбате, Триумфальной площади, в парке «Зарядье» и начале Никольской улицы.

ЧМ-2018 стартует в России 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут в 11 городах. Матч открытия ЧМ-2018 посетят более 20 глав государств.

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