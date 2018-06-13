Британским болельщикам рассказали о выгодах поездки на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России будет одним из самых выгодных для британских болельщиков. Поездка на него обойдется значительно дешевле, чем на предыдущие мундиали, сообщает Daily Mail.

Стоимость бургеров и пива в России ниже, чем во Франции, где проходил ЧМ-2016, и в Бразилии, принимавшей позапрошлый чемпионат. Некоторые продукты отличаются по цене в два с лишним раза (например, бигмак в России стоит 1,69 фунта против 3,53 фунта во Франции и 3,76 — в Бразилии). Единственный напиток, который оказался в России дороже, чем в странах – хозяйках предыдущих чемпионатов, — это кофе.

Представитель компании Post Office Travel Money Эндрю Браун рекомендовал британцам, отправляющимся на игры национальной сборной в Россию, брать с собой наличные. В крупных городах дебетовые и кредитные карты принимают, в меньших — не всегда, заявил он.

Ранее, 13 июня, стало известно, что матч открытия ЧМ-2018 посетят более 20 зарубежных лидеров. Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил: «Это нормально, со стороны глав государств всегда большой интерес к матчу открытия и финалу чемпионата мира».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.